Il tecnico della Juventus Primavera Alessandro Dal Canto parla a Juventus TV dopo aver staccato il pass per le semifinali della Viareggio Cup: “Avevamo avuto qualche occasione grossa nel primo tempo con Muratore e Del Sole. Dopo i cambi, paradossalmente, ci siamo allungati troppo. Abbiamo preso due palle lunghe su due interventi dove abbiamo rischiato. Credo che alla fine abbiamo meritato il risultato. La squadra in questo torneo è cresciuta. Come ho detto ai ragazzi oggi questa è una competizione con un fascino particolare. La ricorderanno per tutta la vita, speriamo di arrivare fino in fondo.”