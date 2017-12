Il tecnico della Juventus Primavera Alessandro Dal Canto parla a Jtv della stagione dei bianconeri con un focus su Marko Pjaca che ha giocato qualche partita con la squadra di Dal Canto per rientrare in forma dopo l’infortunio al ginocchio: “E’ chiaro che la sua presenza abbia favorito la crescita dei nostri giocatori, aiutandoli ad acquisire autostima. La Viareggio Cup? Venticinque anni fa, quando vi ho partecipato io, era sicuramente la competizione più importante per mettere in luce i ragazzi. Ho constatato l’anno scorso, partecipandovi con l'Empoli, che la dinamica e la visibilità non sono cambiate e vale la pena affrontarla da protagonisti.”