La Juventus Primavera ha scelto San Lorenzo in Banale, splendida località dolomitica in provincia di Trento, come sede del ritiro estivo, che si svolgerà dal 20 al 27 luglio. I ragazzi di Mister Dal Canto svolgeranno qui allenamenti a porte aperte a ingresso gratuito tutti i giorni, presso il centro sportivo "Promeghin". Inoltre, il 26 luglio è in programma un test amichevole contro la locale squadra del Comano Fiaveto. Gianluca Pessotto, Team Manager della Primavera, ha commentato così: "Siamo molto contenti di andare in Trentino per svolgere questa prima fase della preparazione, durante la quale porremo le basi della nuova stagione. Il ritiro sarà molto importante per affiatare questo nuovo gruppo e per consentire al nuovo staff, guidato da Alessandro Dal Canto, di iniziare a conoscere i ragazzi. San Lorenzo in Banale sicuramente ci offrirà le condizioni migliori per iniziare questa nuova stagione che speriamo possa essere ricca di soddisfazioni".