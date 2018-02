Leandro Fernandes, il calciatore della Juventus Primavera che ieri alla fine del derby di categoria ha alzato il dito medio verso la curva granata, chiede scusa, spiegando però il suo gesto con il fatto di essere stato bersaglio di insulti razzisti.



"Mi scuso per il mio gesto - scrive su Instagram il calciatore di origini angolane e di passaporto olandese - non volevo offendere il pubblico e tanto meno i tifosi del Torino. E' stato un gesto di reazione agli insulti razzisti e alle offese contro mia madre che alcune persone mi hanno rivolto per tutta la partita. Ho sbagliato e devo imparare per il futuro a controllarmi anche se a volte e' difficile restare passivi e bisogna comunque combattere il razzismo insieme".