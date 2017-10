La Juventus Primavera cade per 3 a 1 in casa contro la Lazio e conferma il suo pessimo periodo di forma. Al termine del match in tecnico bianconero Alessandro Dal Canto ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Sportitalia: Non ho niente da rimproverare ai miei, abbiamo dominato in lungo e in largo. Abbiamo preso il primo gol su una rimessa dal fondo ed il 3 a 1 su un tiro cross dopo un rigore sbagliato, il risultato è bugiardo. Io la Juve quintultima non l’ho mai vista nella mia vita, se dimostriamo che per svariati motivi noi siamo in quella posizione noi dobbiamo tirarcene fuori. Oggi dobbiamo lottare per non retrocedere, quando le cose andranno meglio vedremo cosa fare. Caligara? E’ normale che i ragazzi mettono il naso con i grandi vivono di troppi alti e bassi. I rigori li ha sbagliati anche Baggio, può sbagliarli anche Caligara. Si riparte dal lavoro anche se dal punto del fraseggio questa squadra non ha mai fatto male. Dobbiamo lavorare sereni senza pensare di essere la Juve e togliendoci da questa situazione.