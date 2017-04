Moise Kean è tornato alla grande dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box durante l'ultimo mese. L'attaccante della Primavera di Grosso è sceso in campo dal 1' contro il Pescara nell'anticipo di campionato giocato allo Juventus Center di Vinovo. La Juventus si è imposta per 5-1 contro la Primavera abruzzese e Kean ha segnato una doppietta prima del 60' quando Grosso ha deciso di sostituirlo per preservarlo in vista delle Final Eight alla quale la Juve è già matematicamente qualificata. Le altre reti dei bianconeri sono arrivate da Leris, Clemenza e Monti. Di Mancini il gol della bandiera abruzzese