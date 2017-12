Sì, il giudizio potrebbe sembrare folle se riferito alla prima squadra, quella che con Allegri in panchina ha conquistato il terzo double consecutivo e la seconda finale di Champions League in tre stagioni.Dall’eliminazione agli ottavi del Torneo di Viareggio contro il Club Brugge fino allo stop ai rigori della semifinale Scudetto contro la Fiorentina, per poi cominciare la stagione ’17-’18 con tante novità e il freno a mano tirato. La Juve dei giovani si è rialzata nell’ultimo periodo, centrando un filotto di sette risultati consecutivi e rilanciando le proprie ambizioni per il titolo, ma