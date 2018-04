Per la Juventus, l'avvicinamento alla gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Real Madrid, comincia oggi. Come riporta il sito ufficiale del club bianconero, i giocatori reduci dalla trasferta di Benevento si sono ritrovati questa mattina al Training Center per iniziare a preparare la sfida del Bernabeu. Il gruppo si è diviso in due: seduta di recupero per i bianconeri impegnati ieri al Vigorito, allenamento atletico e tecnico per gli altri. Domani la squadra tornerà compatta e inizierà a lavorare sulla tattica. Appuntamento a Vinovo, ancora al mattino.