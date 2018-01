La Juventus non ha ancora chiuso l’affare Emre Can. Come scrive Tuttosport il problema non è solamente economico (più passa il tempo più si può alzare il prezzo del giocatore che sta rendendo a livelli altissimi), ma anche "pratico". Emre Can vuole giocare il Mondiale con la Germania,e chiudere ora l'accordo con la Juve potrebbe rivelarsi - per lui - fare un passo falso, visto che con ogni probabilità verrebbe messo ai margini della rosa dalla società e da Klopp, che proprio la scorsa estate aveva fatto saltare i piani dei bianconeri.