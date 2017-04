Tra i titolari scelti da Massimiliano Allegri per la Juventus che questa sera affronta il Chievo non c'è Miralem Pjanic. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista bosniaco ha avuto un piccolo problema fisico ed è stato precauzionalmente tenuto a riposo in vista della sfida di Champions League di martedì, contro il Barcellona.