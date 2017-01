Oltre a voler chiudere con un colpo in difesa la sessione di mercato corrente, nei progetti di Marotta c'è anche spazio per iniziare a pianificare quello estivo. Pare, infatti, che l'AD juventino stia valutando la situazione di Keita Balde con la Lazio: il talento classe '95, infatti, accusa ancora quel mal di pancia che iniziò a patire la scorsa estate e che con ogni probabilità lo indurrà ad abbandonare Roma, sponda biancocelste, a giugno. La Juve è alla finestra: Marotta, infatti, è già in procinto di chiedere a Lotito quanto valuta l'attaccante senegalese in questi giorni, al fine di preparare un'offerta allettante e che possa anticipare quelle imminenti di Milan e Manchester United, gli altri due club sulle tracce del laziale.