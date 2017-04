La Juventus, in vista della prossima stagione, ha già messo a segno diversi colpi, da Orsolini a Bentancur, senza dimenticare Caldara, il cui arrivo però è in programma nel 2018. Un compagno del difensore è in arrivo. Si tratta di Leonardo Spinazzola. Secondo il Corriere dello Sport è praticamente tutto fatto per il ritorno anticipato a Torino (era in prestito biennale all'Atalanta) dell'esterno scuola bianconera.