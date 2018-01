La Juventus non ha certo mutato il suo interesse per Emerson Palmieri, terzino sinistro in forza alla Roma: secondo quanto riporta Il Messaggero, i bianconeri lo starebbero monitorando a fari spenti, ma non per questo sarebbero meno decisi ad affondare il colpo. Marotta e Paratici sarebbero infatti pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro più 5 di bonus, che combacerebbe con la richiesta dei giallorossi per il suo cartellino. L'affare però dovrebbe slittare a giugno, in quanto legato alla cessione di Alex Sandro, che con ogni probabilità dovrebbe slittare in estate.