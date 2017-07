Federico Bernardeschi è sempre più vicino alla Juventus. Secondo il Corriere Fiorentino, infatti, la Fiorentina, club di appartenenza del centrocampista offensivo classe 1994 della nostra nazionale, ha cominciato a capire che il giocatore non vuole altri club a parte quello bianconero. In quest'ottica, i cartellini di Tomas Rincon e di Stefano Sturaro sono graditi ai toscani come eventuale contropartita tecnica per abbassare l'offerta economica per il cartellino di Bernardeschi.