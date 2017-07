Secondo il Corriere dello Sport la Juventus nei prossimi tre giorni piazzerà l'affondo decisivo per Wojciech Szczesny. Il portiere ex-Roma tornato all'Arsenal dopo il prestito sta aspettando l'offerta finale dei bianconeri per ritornare in Italia. I Gunners chiedono almeno 15 milioni, la Juventus vuole chiudere a 6/7 più ricchi bonus, ma la distanza è colmabile ed entro la metà della prossima settimana potrebbe già essere a Torino per firmare e mettersi agli ordini di Massimiliano Allegri.