Cesc Fabregas è sempre più vicino a lasciare il Chelsea. Il centrocampista spagnolo non è nella lista degli incedibili di Antonio Conte e accoglierebbe con favore un eventuale trasferimento all'estero. Magari in Serie A, dove è seguito con interesse dal Milan, ma non solo. Anche la Juve infatti sta riflettendo sull’opportunità di formulare un’offerta ai Blues, con l’ex Arsenal che non sembrerebbe ancora convinto della destinazione rossonera.