Proposto alla Juventus, Lucas Digne è un profilo che può interessare ai bianconeri, alla ricerca per la prossima stagione di un terzino sinistro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Marotta e Paratici sono pronti sì a prendere il laterale del Barcellona, scontento per il poco spazio alle spalle di Jordi Alba, ma solamente in prestito con diritto di riscatto.