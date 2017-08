Mateo Kovacic è stato offerto dal Real Madrid alla Juventus. Il centrocampista croato, ex Inter, vorrebbe restare a Madrid come afferma il Mundo Deportivo, ma il suo spazio sarà notevolmente ridotto in squadra dopo gli arrivi di Ceballos e Llorente sebbene il ragazzo sia pupillo di Zidane. Ciò nonostante, la proposta del prestito oneroso con riscatto fissato a 25 milioni, non convince il club bianconero.