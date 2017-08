AAA centrocampista centrale cercasi. Un rinforzo in mezzo, che possa essere un'alternativa 'titolare' a Khedira, Pjanic e Marchisio. Il tempo stringe, la Juve sa che deve accelerare se vuole regalare ad Allegri il rinforzo richiesto, l'uomo giusto per far fare il salto di qualità. A 23 giorni dalla fine del calciomercato non c'è un nome più caldo di altri, non c'è una pista più facilmente percorribile di un'altra. Al momento tutti gli affari sono in salita, o per il costo del cartellino, vedi per esempio Matuidi, o per lo status di incedibile di un obiettivo, come nel caso di Emre Can, che il Liverpool non vuole assolutamente vendere.



PROPOSTA DI MERCATO - Qualcuno però dovrà arrivare, pochi dubbi. Con Lemina destinato al Southampton e Rincon in uscita (il Torino è balzato in pole position) la coperta là in mezzo è troppo corta. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com nelle ultime settimane intermediari hanno offerto a Marotta e Paratici (dove le proposte a Roma, Inter e Milan) Grzegorz Krychowiak, polacco classe 1990 in uscita dal Paris Saint-Germain, nonostante sia sbarcato a Parigi solo un anno fa per circa 30 milioni. L'ex Siviglia, come ha fatto sapere il presidente del Nantes che ha cercato in tutti i modi di convincerlo a scegliere La Beaujoire, "vuole l'Italia o la Spagna", al momento però la pista Juve è difficilmente percorribile. Krychowiak non è una prima scelta, gli obiettivi al momento sono diversi.