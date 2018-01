Il campionato è fermo, ma la Juventus non smette di puntare in alto. In sede di mercato, ma non solo: anche in Borsa, infatti, il club bianconero mantiene un andamento assolutamente convincente. La giornata odierna si chiude in rialzo (+0,31%), con le azioni della società campione d’Italia a quota 0,8185 €. Il trend su base settimanale evidenzia una curva più marcata rispetto a quello dell’indice di riferimento, FTSE Italia All-Share: ciò comporta una maggiore tendenza all’acquisto da parte degli investitori sul mercato nei confronti della Juve. In attesa di tornare a correre sul campo, la Signora prosegue l'avanzata a Piazza Affari.