La Juve punta con forza su Tolisso, obiettivo concreto per cambiare ritmo al centrocampo in vista della prossima stagione. Ma la Juve già dalla scorsa estate continua anche a lavorare sotto traccia, sui fianchi, per fare in modo che quello che rischiava di essere un sogno impossibile possa invece trasformarsi nel colpo a sensazione del 2017. Stiamo parlando di Marco Verratti, sfumato quando la Juve ancora stava rinascendo dalle proprie ceneri ma che se dovesse vestirsi di bianconero con cinque stagioni di ritardo nessuno potrebbe più stupirsi. Il problema non è ovviamente legato a quanto possa essere da Juve uno come Verratti: lo è, forse più di chiunque altro. Diventato grande sarebbe perfetto per una Juve tornata grandissima, ancora giovane ma già affermato e pronto a fare il definitivo salto di qualità. Il problema è sempre lo stesso: al di là dell'offerta e della valutazione che ne fa il Psg, può essere ancora credibile l'asse Torino-Parigi dopo tutti gli affari saltati più o meno clamorosamente negli ultimi anni? Da Coman in poi, la lista di giocatori inseguiti, trattati e poi rimasti al Psg non si contano quasi: Cavani e Rabiot, Ikoné e ovviamente Matuidi, solo per citarne qualcuno. L'ingaggio a parametro zero e la conseguente maxi plusvalenza di Coman da parte della Juve non è mai o ancora andata giù allo sceicco. E da qui nasce la grande sfida di Donato Di Campli.

NEMMENO MINO... - L'agente di Verratti, infatti, è chiamato ad un'impresa che non è riuscita nemmeno al collega più potente degli ultimi anni: Mino Raiola. Non che ci sia solo la Juve interessata a Verratti, ma il matrimonio con la società bianconera in questo momento rimane il più affascinante ed ambizioso tra i progetti già arrivati sul piatto o solo potenziale. E il fatto di riuscire ad ottenere, un rinnovo dietro l'altro, una richiesta semplice seppur costosa (80 milioni?) dal valore morale di una clausola rescissoria potrebbe non bastare se a presentarla fosse la Juve: è già capitato che le pretese economiche del Psg potessero essere soddisfatte dai bianconeri, eppure non è bastato per completare un'operazione per il volere e le ripicche di Al Khelaifi. Ci riuscirà Di Campli? La sfida è di quelle suggestive: raggiungere una vetta dove nemmeno i più forti fin qui sono riusciti ad arrivare.



