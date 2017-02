La Juve l'ha inseguito, ma alla fine è saltato tutto. André Gomes ha scelto il Barcellona. Il portoghese ha ceduto al fascino blaugrana, e, col senno di poi, non sembra aver preso una grande decisione. Agli ordini di Luis Enrique, infatti, gioca poco e raramente ha incantato. Una delusione reciproca, insomma. E che lo rimette sul mercato. Come riporta Mundo Deportivo la Juve non ha mai smesso del tutto di pensarci e potrebbe tornare alla carica, se dovessero crearsi i giusti presupposti. A oggi non è una priorità, ma da qui a giugno qualcosa potrebbe muoversi. Con un occhio fisso sulla Catalogna.