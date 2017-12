Marko Pjaca è un giocatore della Juve e da lì non si muove. In molti hanno messo gli occhi sul talento croato, che ha passato un lungo periodo sfortunato colpito da vari infortuni gravi. Ma ora l'attaccante è pronto, e Allegri non ha intenzione di privarsene di nuovo. Smentite quindi tutte le voci che vorrebbero Pjaca in prestito a gennaio, come già aveva confermato l'agente del calciatore Marko Naletilic ai nostri microfoni.



Oggi il Corriere Torino fa di nuovo il punto della situazione, ricordando che la Juve ha respinto un assalto della Fiorentina e che per lui i bianconeri sono pronti a liberargli un posto nella lista Champions.