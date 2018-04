Le clausole rescissorie sono sempre state un'arma per la Juventus. Da Higuain a Pjanic passando per Dani Alves, la gestione Marotta-Paratici ha spesso portato ad approfittare di occasioni in questi anni per giocatori legati da contratti con clausola, una via d'uscita che diventa occasione per diversi top club come quello bianconero. E il prossimo? Il nome di José Maria Gimenez continua ad essere sul taccuino della dirigenza della Juventus: il difensore centrale classe '95 dell'Atlético Madrid è un vero e proprio pallino da anni, ma questa volta la clausola... è un problema.



BOOMERANG CLAUSOLA - Nel rinnovo firmato dall'uruguaiano con l'Atlético c'è infatti un'opzione da 60 milioni di euro per acquistarlo: clausola alzata dopo l'ultimo accordo, un ostacolo per la Juve che vorrebbe piazzare il colpo in difesa ma si è dovuta fermare di fronte a queste cifre. Ad oggi, infatti, non si procede su Gimenez perché l'Atlético non ha alcuna intenzione di fare sconti. L'affare si è bloccato, rientrerà Caldara in difesa e si punterà a lanciarlo, ma un colpo a livello di centrali potrà arrivare. Gimenez ad ora è più complesso: quando la clausola diventa... nemica.