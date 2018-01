La Juve è stata fatale per ben due volte a Sinisa Mihajlovic: un tornado che lo ha sollevato dalla panchina sia del Milan sia, due giorni fa, del Torino. E pensare che, come ricorda il Corriere della Sera, l'allenatore serbo andò molto vicino a sedere proprio sulla panchina bianconera. Accadde nell'aprile del 2014, quando Antonio Conte stava per vincere il terzo scudetto consecutivo ma la sua permanenza in panchina era tutt'altro che certa: il presidente Andrea Agnelli incontrò proprio Mihajlovic per valutare un dopo-Conte. L'attuale allenatore del Chelsea decise poi di rimanere, sebbene non per molto: ad inizio ritiro sarebbe poi scoppiata la bomba. Dopo di lui Allegri, il resto è storia. E quella di Miha e della Juve avrebbe potuto andare molto diversamente...