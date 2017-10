La sconfitta della Juventus contro la Lazio è anche colpa sua. Rimasto a Torino dopo la mancata convocazione con la Nazionale argentina, il Pipita ha avuto modo di allenarsi e prepararsi per 14 giorni per la sfida contro la Lazio. Quella della rivalsa, quella in cui dimostrare all'Albiceleste e non solo che è ancora un attaccante in grado di essere decisivo, sempre.