Dal 20 maggio all'11 giugno, in Corea del Sud, l'Italia Under 20 si giocherà il Mondiale di categoria. Tanti i talenti bianconeri che partiranno con gli azzurri: ci sono Audero e Mandragora, ma anche Orsolini, Romagna e Vitale, attualmente in prestito rispettivamente ad Ascoli, Brescia e Cesena. E poi ci sarà Andrea Favilli, fresco di esordio in Under 21. Lui bianconero non lo è più, ma a Torino non l'hanno dimenticato. Resta in orbita Juve e appena possibile partirà l'assalto.