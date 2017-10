Il calciomercato è fatto anche di sogni irrealizzati e in qualche frangente anche di pericoli scampati. Per la Juve, in estate, gli obiettivi sono stati tanti e non sempre la Vecchia Signora è riuscita a chiudere. Qualche volta, appunto, fortunatamente, visto come sono andate le cose. Alcuni degli obiettivi principali, infatti, non stanno vivendo una grande avvio di stagione. Keita Balde su tutti, ma non si dimentichino Tolisso e James, in difficoltà con tutto il Bayern Monaco, o il difensore Lindelof.