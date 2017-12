Il Liverpool ha acquistato Virgil Van Dijk dal Southampton per circa 85 milioni di euro rendendolo il difensore più caro di sempre. Il mercato inglese, drogato da diritti tv che hanno raggiunto cifre da capogiro, riesce a partorire anche questo genere di mostri. Il centrale olandese classe ’91 non è l’ultimo arrivato ma. Oltre ai soli tre titoli vinti in carriera (tutti sollevati in Scozia con il Celtic), Van Dijk ha giocato(nelle quali la difesa del suo Celtic ha concesso 14 gol con lui sempre titolare ed in campo per 90 minuti) e il suo caso crea un precedente per diverse società, Juventus compresa…