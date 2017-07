, non con tanti colpi (come il Milan), ma con innesti mirati e di calibro assoluto. Ma il mercato bianconero non si ferma a qualche acquisto di spessore o a grosse cessioni (vedi Bonucci).Da lì, arrivano milioni fondamentali per l'economia bianconera e per la filosofia societaria.Vendere per poi acquistare,perdendo il meno possibile in termine di valori e giocatori, perchè poi l'obiettivo è sempre lo stesso: provare a vincere tutto.