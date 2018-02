La Juventus gioca oggi l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham all'Allianz Stadium. I bianconeri non vogliono fermarsi al primo step e il grande obiettivo è arrivare nuovamente fino in fondo, per provare a mettere in bacheca la terza Champions League nella propria storia.



UN PASSO ALLA VOLTA - Andando con ordine, oggi Calcio e Finanza ha pubblicato un interessante studio che mette in mostra i guadagni finora per i bianconeri e per la Roma nella massima competizione continentale: rispettivamente 71.7 e 63.5 milioni di euro, soltanto per la qualificazione agli ottavi.



QUARTI, CHE GUADAGNO! - Se la Juventus dovesse superare l'ostacolo Spurs e volare ai quarti di finale, potrebbe assicurarsi 79.4 milioni di euro, pronti a salire a 81.1 milioni in caso di esclusione della Roma dalle migliori otto squadre d'Europa. In totale, la Vecchia Signora può incassare circa 107 milioni di euro, se i giallorossi uscissero agli ottavi e Madama dovesse conquistare il trofeo. In caso di eliminazione contro il Tottenham, la Juventus incasserebbe comunque 59 milioni di euro.