Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane: la foto della premiazione del FIFA World Player, andata in scena ieri sera a Londra, rappresenta un piccolo affresco della storia della Juventus, con il passato allenatore (ora al Chelsea), il presente e il passato giocatore ma contemporaneamente il papabile futuro tecnico del club bianconero.



AVVENTURA A TORINO? - Una volta terminata l'avventura al Real Madrid infatti, è possibile che il francese voglia tornare a Torino, per allenare anche in Italia: che un ritorno in bianconero sia più vicino di quello che si pensa? Ai posteri l'ardua sentenza