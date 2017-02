Poco più di dieci anni fa la Juventus giocava la prima partita della sua storia contro il Crotone. I bianconeri si imposero per 3-0 ma la prima trasferta della Vecchia Signora all'Ezio Scida non è ricordata solo per il risultato. Quel 19 settembre del 2006, infatti, l'ospedale di Crotone, adiacente proprio allo stadio, venne chiuso per le ore in cui si giocava la partita per evitare che i tifosi più furbi si facessero ricoverare volontariamente per assistere al match dai piani più alti dello stabile dal quale si ha una perfetta visuale del campo come nella foto scattata nel 2014 in occasione dei play off di B tra i calabresi e il Bari.