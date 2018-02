Qualcuno potrebbe anche pensarlo: povero Szczesny. Due mesi da protagonista assoluto, due mesi trascorsi a dimostrarsi all'altezza della porta della Juve, due mesi da perfetto post-Buffon. E poi torna lui e si ricomincia da capo. Anche dopo due mesi di stop forzato, torna in campo e domina: rigore parato al Papu Gomez in Coppa Italia, ordinaria amministrazione col Sassuolo, intervento da fuoriclasse su Thereau con la Fiorentina. Come se niente fosse, come se il tempo non passasse, come se non fosse appena tornato da una lunga assenza. Qualcuno potrebbe anche pensarlo: povero Szczesny. Non lui però, proprio in settimana il polacco dichiarava: «Buffon? Incredibile. Sono arrivato qui sapendo che lui fa l'ultimo anno o gli ultimi due. E mi sono detto che era un'esperienza che poteva succedere una volta nella vita. Mi aspettavo un grandissimo portiere, ma è l'uomo che è una cosa incredibile. Grande leader della squadra, grande amico per tutti. È una persona a cui tutti vogliono bene: lui aiuta tutti e tutti lo aiutano. È una persona pazzesca. Poi del livello del portiere non devo parlare, lo sappiamo tutti. Ed è una fantastica esperienza di vita e spero possa continuare. Ma per un anno...». E invece forse l'attesa per Szczesny potrebbe prolungarsi ulteriormente, magari guadagnando gradualmente un po' più di spazio.

PAZZA IDEA – Quello in corso potrebbe essere qualcosa di molto diverso dall'ultimo giro di giostra annunciato a inizio stagione. E potrebbe non essere nemmeno il penultimo. Come anticipato ieri da Sky Sport, infatti, ci sarebbe un progetto della Federazione anticipato nel colloquio con Gigi Di Biagio, ct in pectore della Nazionale italiana: non si parla di una doppia passerella nelle prossime due amichevoli, ma di un ruolo da capitano giocatore per tutto il prossimo biennio fino a Euro 2020. E Buffon ci penserà. Se gioca così, però, ci sarebbe anche poco da pensare. Basti guardare alla partita numero 500 in campionato con la maglia della Juve, proprio quella giocata a Firenze. Ancora un anno? Ancora due? Perché no...



@NicolaBalice