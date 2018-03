Chi lo ha visto tra Spezia e Under 18 ne è praticamente sicuro: Gabriele Corbo farà parlare di sé. Perché questo difensore centrale classe 2000 ha tutte le carte in regola per esplodere, fisico da giocatore vero e personalità da vendere per un prospetto già seguito da diverse società europee, ultime il Valencia e il Bayern Monaco a monitorarlo dal vivo. Ma la Juventus è senza dubbio il top club italiano più attento ai migliori giovani e sta studiando da vicino la situazione di Corbo.



STRADA APERTA - Non a caso, lo Spezia ha da poco ultimato l'accordo fino al 2022 ma con promessa di potenziale addio in caso di grossa offerta; in sostanza una porta aperta alla cessione a una società di prima fascia con la possibilità di rimanere in Liguria per maturare, ma senza perdere i soldi di una plusvalenza annunciata. Ecco perché la Juve si è informata, Corbo è un'occasione alla voce difensori del futuro. E occhio alle prossime mosse bianconere in questo senso...