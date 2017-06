Blaise Matuidi, dopo aver sfiorato la Juve, è rimasto al PSG. Ma Raiola prova a fa ripassare il treno bianconero, proponendo, viste le complicazioni per N'Zonzi, nuovamente il francese alla Vecchia Signora. La risposta di Marotta, però, non è stata quella sperata da Raiola: no, grazie. La Juve, almeno per ora, non ha intenzione di riaprire la pista.