Mino Raiola pronto a incontrare il Milan per Gianluigi Donnarumma e svelare così, definitivamente, le carte per il futuro. Ma non solo: approfittando della sua permanenza a Milano, incontrerà anche la Juventus per definire quello che sarà il destino di Moises Kean, primo millenial a debuttare in Champions League e segnare in Serie A, reduce dalla delusione per l'errore dal dischetto nella semifinale scudetto Primavera contro la Fiorentina.



QUALE FUTURO? - Che ne sarà del 2000 bianconero? Come scrive la Gazzetta dello Sport, Kean rinnoverà il suo contratto con la Juventus, firmando un triennale coi bianconeri. Poi, due ipotesi per il futuro: la prima, la permanenza in Prima Squadra, con Massimiliano Allegri in persone che vorrebbe tenerlo con sè (ma visto l'arrivo di Schick la strada si troverebbe intasata). La seconda, e al momento più probabile, è il prestito per regalargli minuti, spazio e continuità all'estero, opzione gradita dal suo agente.