La Juventus continua la ricerca di un centrocampista centrale da regalare a Max Allegri per allungare le rotazioni in mezzo al campo. Blaise Matuidi è il nome in cima alla lista della spesa dei bianconeri ma il Psg non abbassa le proprie richieste economiche. Ad oggi i francesi continuano a chiedere circa 30 milioni a fronte di un'offerta massima della Juve che si attesta sui 15 milioni più bonus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, una volta portato a termine l'acquisto record di Neymar il Psg penserà ai suoi esuberi e nei prossimi giorni è in programma un incontro con l'agente di Matuidi Mino Raiola che tenterà di convincere Al Khelaifi a cedere il francese alle condizioni della Juve anche perché il rischio è quello di perdere il calciatore a zero tra meno di un anno visto che il contratto del nazionale francese scade nel 2018.