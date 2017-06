Leonardo Bonucci è da più parti ritenuto il miglior difensore del mondo. Ciononostante non è esattamente simpatico a tutti. Ad esempio non è troppo simpatico a Sergio Ramos. Anzi, secondo quanto riporta Diario Gol il difensore spagnolo si sarebbe addirittura opposto a un suo eventuale arrivo a Madrid. In un colloquio privato con Perez, il capitano avrebbe chiaramente detto al presidente di non portare Bonucci nella capitale. E l'opinione di Ramos pesa...