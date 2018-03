L’andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, in programma a Torino il prossimo 3 aprile, sarà tutta esaurita. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale dei bianconeri: "Conclusa la prelazione abbonati, infatti, sono bastate poche ore di fase di vendita riservata agli Juventus Member per esaurire la disponibilità di tagliandi per il match. Sarà dunque un pubblico fidelizzato quello che assisterà alla grande sfida, composto di abbonati, Juventus Member e soci Juventus Official Fan Club. Le ultime disponibilità sono in Legends Club".