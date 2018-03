Nel comunicato della Juventus che ha annunciato il sold out allo Stadium per Juventus-Real Madrid, è stato specificato che l'unico modo ancora possibile per assistere alla partita è l'ingresso nel Legends Club, l'esclusiva area riservata frequentata dai campioni bianconeri del passato, con ristorante e parcheggio riservato. L'accesso però non è evidentemente alla portata di tutti. Come spiega Tuttosport il costo varia a seconda del prestigio del match e in questo caso servono ben duemila euro.