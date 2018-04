Bloccare Cristiano Ronaldo, innanzitutto. È questo l’imperativo con cui la Juventus arriva all’andata del quarto di finale in Champions League, questa sera contro il Real Madrid. Il portoghese è il calciatore che, in assoluto, ha segnato più reti in Europa ai bianconeri (7), andando in gol ogni volta che li ha affrontati. Non a caso, nelle scommesse sui marcatori della partita, CR7 è il favorito assoluto, a 2,50 sul tabellone SNAI. Sarà difficile fermarlo, dicono i quotisti e di conseguenza sarà difficile fermare il Real Madrid, in vantaggio nell’«1X2»: il successo spagnolo è dato a 2,40, contro il 3,35 sul pareggio e il 3,05 per la vittoria della squadra di Allegri. Riuscire a vincere e bloccare l’attacco del Real (il successo “immacolato” della Juve, «1+No Goal», è dato a 5,00) vorrebbe dire fare un buon passo avanti nelle scommesse sul passaggio del turno, dove al momento sono avanti i Blancos, a 1,50 contro il 2,50 piazzato sulla Juve in semifinale. Il confronto più recente tra le due squadre è la finale di Champions dello scorso giugno: allora finì 4-1 per il Real, ma per questa sera, nonostante la grande potenza di attacco delle due formazioni, le quote invitano alla cautela.