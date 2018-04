Il turco Cakir arbitra Juventus-Real Madrid, gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Champions League. Calciomercato.com analizza tutti gli episodi da moviola in tempo reale.



45' - Dybala ammonito per simulazione in area di rigore: l'attaccante bianconero cerca un contatto che non arriva.



44' - Dopo una sponda aerea di Chiellini, il pallone sbatte sul braccio di Casemiro appena dentro l'area di rigore.



39' - Fallo in attacco di Alex Sandro, che spinge Varane.



35' - L'arbitro ferma un'azione offensiva della Juve fischiando un fallo di Dybala, che allarga il braccio per difendere palla da Marcelo, colpito involontariamente al volto.



30' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Real Madrid, la palla sbatte sul braccio di Chiellini, che però è stato spinto e subisce fallo.



26' - Bentancur ammonito per un fallo da dietro su Casemiro: il centrocampista bianconero era diffidato e salterà per squalifica la gara di ritorno.



24' - Kroos rischia l'ammonizione per un intervento in scivolata su Khedira.



13' - Higuain fermato in area per fuorigioco.



8' - Chiellini cade in area, ma non c'è alcun contatto da rigore con Carvajal.



3' - Tutto regolare nell'azione del vantaggio per il Real Madrid, segnato dal solito Cristiano Ronaldo.