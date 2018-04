Per la sfida Juventus-Real Madrid regna l'equilibrio in tema di scommesse. Sul tabellone Microgame sia l'«1» che il «2» sono dati a 2,70, il pareggio paga più di ogni altro risultato a 3,20. Nelle scommesse sul passaggio del turno, però, la squadra di Zidane viene data in vantaggio: l'accesso alla semifinale vale 1,58, il passaggio dei bianconeri paga 2 2,20. Gli ultimi cinque precedenti tra Juve e Real sono tutti finiti con almeno un gol per ciascuna delle due squadre: la giocata "gol" è pagata circa 1.80.