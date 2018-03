Se l’attacco del Real Madrid è il migliore in Europa nel 2018, lo stesso non si può dire della difesa che anche contro il Girona ha concesso ben tre gol. Come riporta Marca, in vista dei match contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League, Zidane teme la bravura dei bianconeri sulle palle inattive: Higuain e compagni hanno segnato ben 19 gol su calcio da fermo in questo stagione, di cui due in Europa (l’ultimo nell’andata degli ottavi contro il Tottenham).