Il sorteggio dei quarti di finale non ha certamente fatto felice la Juventus in quanto il Real era una delle squadre che Massimiliano Allegri aveva apertamente dichiarato di non voler affrontare. L’urna di Nyon si è espressa in maniera diversa e la doppia sfida tra le ultime finaliste della Champions League vedrà in campo il miglior attacco del 2018 contro la miglior difesa. I bianconeri sono la miglior squadra in Europa per quanto riguarda i gol subiti (solo tre dall’inizio dell’anno, tutti contro il Tottenham, zero in campionato) ma il Real ha il miglior attacco fino a questo momento della stagione. Le Merengues hanno messo a segno 37 gol nelle 12 partite disputate il Liga dall’inizio di gennaio. Gli spagnoli sono seguiti dal Psg a quota 35 in questa speciale classifica.