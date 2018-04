Pedrag Mijatovic, ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina, parla a Tele Radio Stereo 92.7 dopo la vittoria blanca con la Juve: "Incredibile quello che è successo ieri, nessuno si aspettava che il Real vincesse in questo modo, incredibile è anche quello che ha fatto Cristiano Ronaldo. Il Real non ha fatto la partita perfetta, ma il risultato è perfetto, la squadra è praticamente in semifinale. Quando lo comprammo, io ci parlai, e capii che avrebbe fatto la storia del club. Lui veniva dal Manchester United, si era formato, si capiva che tipo di professionista fosse. Lui vive per il calcio, segna, decide le finali, è fuori dal comune. La Roma stasera? Nel calcio tutto è possibile, è dura con il Barcellona, ma la Roma può sorprendere. Considerando però che il Barcellona è una delle grandi favorite. E la Roma e il suo allenatore non hanno nulla da perdere".