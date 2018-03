Paolo Rossi commenta ai microfoni di Premium Sport il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Focus sulla sfida tra Juventus e Real Madrid: "In questo momento il Real Madrid non sta lottando per la Liga e questa è certamente una brutta notizia per la Juve. Se si vogliono fare percentuali direi che i bianconeri non sono favoriti, diciamo che il Real ha un 60% di possibilità di qualificarsi. Non dimentichiamoci però che oltre alla finale di Cardiff negli ultimi anni i bianconeri sono stati gli unici a fermare il Real in Champions."