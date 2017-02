Se gli allenamenti odierni non cambieranno nuovamente gli scenari, sembrerebbe davvero che la Juve possa partire per Oporto in vista della gara di Champions League con due certezze in più: si tratta di Barzagli e Chiellini, i quali sembrano aver smaltito definitivamente i propri acciacchi e dovrebbero far parte dell’elenco che diramerà Allegri in vista della trasferta europea. Tuttavia, è difficile che il tecnico toscano si affidi ad uno di loro due dal primo minuto al Do Dragao: Rugani, infatti, è stato fatto riposare a posta nella sfida di campionato contro il Palermo e le ottime prestazioni sfoderate ultimamente inducono a pensare che Allegri possa puntare proprio all’ex Empoli per comporre la coppia di difensori centrali con Bonucci.