La Juventus ha trascorso ben 500 minuti in vantaggio in queste prime nove giornate di campionato, più di ogni altro avversario nell'attuale massima serie italiana. Nonostante il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Napoli, in attesa dell'impegno serale contro la Spal, i bianconeri sono comunque primi in questa interessante statistica e non potrebbe essere altrimenti. Nei passi falsi contro Atalanta e Lazio la squadra di Massimiliano Allegri ha gettato punti al vento soltanto nel secondo tempo, dopo essere stata avanti nel punteggio per lunghi tratti del match.